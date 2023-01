Procurado por estupro de vulnerável é preso durante fiscalização da PRF na BR-163, em Santarém

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no domingo (1º) em Santarém, região oeste do Pará. Ele era procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. O acusado foi detido durante fiscalização no quilômetro 996 da rodovia BR-163. As autoridades não divulgaram informações acerca do crime que ele estava sendo caçado.

Os policiais rodoviários abordaram um ônibus que vinha de Altamira, cidade no sudoeste do Estado, com destino a Santarém. Durante a checagem da documentação dos passageiros pelas consultas nos sistemas da PRF, os agentes constataram que um dos viajantes, vindo de Placas, município também no sudoeste do Pará, possuía um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém (PA), para que fossem realizadas as medidas cabíveis e o cumprimento do mandado de prisão.