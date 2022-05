Princípio de incêndio na Pedreira assusta moradores de prédio residencial; vídeo

Um princípio de incêndio assustou moradores de um edifício residencial no bairro da Pedreira, em Belém, na manhã desta quarta-feira (25). O fogo começou por volta das 11h30, em um apartamento do 19º andar, e fez com que moradores tivessem de sair por segurança. Ninguém se machucou e o incidente foi controlado.

A moradora de uma casa ao lado do prédio, a comerciante de Ana Souza, de 57 anos, foi quem percebeu o incêndio primeiro e avisou ao zelador do residencial: "Eu estava aqui quando escutei um barulho, fui lá atrás olhar e, quando olhei para cima, vi os vidros da janela caindo. Eu corri para frente e gritei 'tá pegando fogo o prédio' e o zelador, que estava aqui na frente, foi correndo lá para cima".

O tenente Aluízio, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, informou que foram acionados e, em menos de 10 minutos, chegaram ao local. Entretanto, já não havia chamas. "Nós verificamos que já havia sido controlada a situação, não havia mais fogo no local, apenas fumaça e nós tivemos que abrir as janelas. O próprio zelador contornou o princípio de incêndio".

O bombeiro explicou que o zelador do residencial abriu o apartamento e e apagou as chamas. Ele não sofreu queimadura ou qualquer ferimento, mesmo assim foi atendido por causa dos perigos de inalação da fumaça.

A equipe de reportagem não teve acesso ao prédio e a identidade do zelador não foi revelada. As causas do incêndio só poderão ser definidas após perícia: "Só a perícia de incêndio vai poder precisar o que aconteceu, mas foi em um ambiente confinado, onde havia computadores e outros materiais combustíveis, mas só a perícia poderá precisar. Não havia ninguém no apartamento, nem ninguém nos apartamentos adjacentes", detalha o tenente Aluízio.