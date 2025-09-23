Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PRF resgata dez tartarugas durante fiscalização na BR-230, em Itaituba

Os animais eram transportados em sacos de ráfia sem documentação ambiental

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra as tartarugas resgatadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou dez tartarugas-da-Amazônia na tarde de segunda-feira (22/9) durante fiscalização no quilômetro 1139 da BR-230, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um veículo Volkswagen/Gol vermelho por volta das 12h30. Durante a abordagem, o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disse que estava transportando cocos e “alguns bichinhos”, ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal.

Após a inspeção da carga, foram encontradas dez tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa) sendo transportadas dentro de sacos de rafia, em evidente situação de maus-tratos. Além disso, o condutor não possuía nenhum documento ambiental que comprovasse a legalidade dos animais.

Diante dos fatos, os animais foram resgatados e entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde as providências legais cabíveis foram adotadas.

 

Polícia
.
