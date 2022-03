Em família: PRF recupera, com dois irmãos, dois veículos roubados, em Itaituba

A Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos com registros de furto e roubo, que se deslocavam no sentido Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu, no domingo (6), durante fiscalização de rotina no km 1139 da BR-230, em Itaituba. Os veículos estavam com dois membros de uma mesma família.

Durante abordagem ao condutor de uma caminhonete modelo L-200 Triton, a equipe da PRF constatou a presença de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Ao aprofundar a análise, os policiais identificaram uma ocorrência de furto e roubo registrada no dia 16 de agosto de 2016, na cidade de Peixoto Azevedo (MT).

O condutor do veículo solicitou, portanto, o auxílio de outros integrantes de sua família durante a abordagem. Eles chegaram em outro veículo modelo L-200 Triton. A equipe também realizou a análise do veículo que estava em posse dos familiares e constatou que também se tratava de uma caminhonete adulterada.

Na ocasião, também foi identificada uma ocorrência de furto e roubo registrada no dia 8 de janeiro de 2017, no município de Xinguara (PA). Os policiais rodoviários federais, então, deram voz de prisão aos dois irmãos, que foram encaminhados à Polícia Civil de Itaituba, para a realização dos procedimentos cabíveis - em tese, pelo crime de receptação dos dois veículos de posse dos mesmos membros da família. Se condenados, a pena pode chegar a quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa.