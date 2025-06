PRF recupera carro roubado, em Santa Maria do Pará

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro roubado na manhã de terça-feira (24/6), durante fiscalização no quilômetro 354 da BR-010, em Santa Maria do Pará, região nordeste do estado. Segundo a PRF, os agentes abordaram o automóvel por volta das 9h e, após uma inspeção minuciosa, constataram o registro de roubo/furto.

Com isso, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de receptação.

Punição

O Código Penal Brasileiro estabelece que é crime “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”. A pena para essa conduta é de um a quatro anos de reclusão, e multa. Se a prática foi realizada no exercício de atividade comercial ou industrial, a punição pode chegar até oito anos de prisão.