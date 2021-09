Homem é preso por se passar por dono de carro em Santa Maria do Pará

Policiais rodoviários federais prenderam um homem por apropriação indébita e recuperaram um veículo, em Santa Maria do Pará. O flagrante ocorreu, no domingo (19), por volta das 19h45. Uma equipe da PRF realizava patrulha de rotina, no km 103 da BR-316, e abordou o veículo Jeep Renegade.

Durante os procedimentos de fiscalização e consultas aos sistemas, os policiais identificaram uma ocorrência de apropriação indébita registrada pela empresa locadora proprietária do veículo, no dia 21 de junho deste ano, em Carandiru (SP).

O condutor contou que havia comprado o veículo há oito meses na cidade de Uberlândia (MG), pagando uma entrada de R$ 25 mil. A princípio, ficou configurada a receptação, tipificada no artigo 180 do Código Penal). Ainda segundo a PRF, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.