PRF prende homem em flagrante por porte ilegal de arma, durante fiscalização na BR-222

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um condutor pelo crime de posse ilegal de arma no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará, no último domingo (29). Segundo a PRF, o homem foi flagrado com uma espingarda e munições dentro de seu carro, durante fiscalização na rodovia BR-222.

A abordagem foi realizada por volta das 10h45, no quilômetro 23 da rodovia. O homem estava em um veículo Toyota Hilux e, durante a revista, foi encontrada, no banco de trás, dentro de uma mala, uma espingarda e três munições calibre 28.

De acordo com a PRF, quando foi questionado sobre a origem da arma, o homem disse que pertencia ao seu conhecido que realizava manutenção em máquinas em sua fazenda, e que não sabia que estava transportando o armamento.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu para as medidas cabíveis. Ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (10.826/2003. Art. 140).