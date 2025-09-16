Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PRF prende dois homens após roubo de caminhão e sequestro na BR-316, em Capanema

Os policiais encontraram um homem amarrado e com ferimento na cabeça, que indicou para onde suspeitos fugiram em um veículo de cor preta em direção a Santa Luzia do Pará

O Liberla
fonte

A imagem em destaque mostra a viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atrás de um caminhão. (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens em flagrante por roubo a um caminhão e sequestro do condutor na noite de segunda-feira (15/9), na BR-316, entre Capanema e Santa Luzia do Pará, região nordeste do Pará.

De acordo com a PRF, a ocorrência teve início quando um homem informou que havia presenciado um roubo nas proximidades da Ponte do Caeté, no km 160 da via. Segundo o relato, a vítima corria pedindo socorro enquanto era perseguida por criminosos armados.

Durante as buscas, os policiais encontraram um homem amarrado e com ferimento na cabeça, que se identificou como a vítima do crime. Aos agentes, ele relatou ter sido sequestrado e abandonado pouco antes e indicou que dois dos suspeitos fugiram em um veículo de cor preta em direção a Santa Luzia do Pará.

No km 193 da BR-316, a equipe avistou o automóvel indicado e realizou a abordagem. Ainda conforme a PRF, dois homens foram detidos e reconhecidos pela vítima como autores do roubo e sequestro.

No veículo, a Polícia Rodoviária Federal encontrou três celulares, um deles pertencente a um terceiro suspeito ainda não localizado. Enquanto a prisão era efetuada, os policiais identificaram o caminhão roubado transitando na rodovia. O veículo foi abordado alguns quilômetros adiante, mas os demais envolvidos conseguiram fugir pela área de mata.

Todos os veículos e os homens presos em flagrante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, em teses pelos crimes de roubo de veículo, sequestro e cárcere privado, roubo de carga e lesão corporal.

