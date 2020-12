PRF prende condutor que apresentou documento falso e transportava galo com indícios de maus tratos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (28), um motorista que apresentou documentação adulterada durante uma fiscalização de rotina na rodovia BR-316, no município de Castanhal. Dentro do veículo, havia um galo com indícios de maus tratos, e o condutor responderá, também, por crime ambiental.

O flagrante ocorreu na altura do km 53 da rodovia federal. Era por volta das 10h, quando uma equipe da PRF abordou o carro, modelo Fiat Strada, e solicitou a Carteira de Habilitação Nacional (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do motorista.

Durante a análise, foram identificados indícios de adulteração nos documentos. A partir de consultas no sistema, ficou constatado que a habilitação, embora apresentasse data de validade de 29/12/2021, na verdade já se encontrava vencida desde 03/07/2017. O condutor foi autuado pelo delito tipificado no artigo 304 do Código Penal Brasileiro.

Após revista no veículo, os policiais encontraram, ainda, um galo com indícios de maus tratos, o que poderia configurar crime ambiental de acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). O motorista e o veículo foram encaminhados para a delegacia, para as medidas cabíveis.