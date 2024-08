PRF e MPPA realizam Operação Locus II em Canaã dos Carajás contra grupo que fraudava licitações

Uma grande operação da Polícia Rodoviária Federal do Pará (PRF) e do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) contra uma organização criminosa composta por empresários e agentes públicos foi realizada nesta terça-feira (06/08) e quarta-feira (07/08), em Canaã dos Carajás.

Ação conjunta chamada de Operação Locus II – Fase Terra Comprometida apura fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro. O grupo criminoso atuava frustrando o caráter competitivo de processos licitatórios e fraudando contratos públicos.

Durante a ação, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). As diligências resultaram na apreensão de R$ 565.304,00, 17.670 euros (equivalente a mais de 108 mil reais) em espécie, e R$ 309.759,90 em cheques. Além disso, foram confiscadas nove armas de fogo, munições, computadores, tablets, dispositivos de armazenamento de dados, documentos e joias.

No total, 47 policiais participaram da Operação Locus II. (Divulgação/PRF) As diligências apreenderam em espécie R$ 565.304,00 e €17.670, e ainda R$ 309.759,90 em cheques. (Divulgação/PRF)

A operação contou com a participação de 47 policiais rodoviários federais do Pará, Maranhão e Piauí, além de 20 promotores de justiça e diversos agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Grupo de Segurança Institucional (GSI).

Resposta

Em nota, a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás respondeu que a "operação realizada no município pelo Gaeco, do Ministério Público do Estado do Pará, nesta terça-feira (06), investiga fatos que apura irregularidades supostamente ocorridas antes de 2018. A ação corre em segredo de Justiça", esclarece.

"A prefeitura de Canaã preza pela transparência e está à disposição das autoridades para prestar, por meio da Procuradoria Geral do Município, todas as informações que forem solicitadas, assim como repassá-las à comunidade assim que todos os detalhes forem apurados", completa a prefeitura.