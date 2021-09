PRF e DMTU realizam ação de segurança para ciclistas, em Marabá

O Dia do Ciclista foi comemorado, neste sábado (11), em Marabá, no sudeste do Pará. E a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá (DMTU) realizaram ações de educação para conscientizar os condutores sobre o respeito aos ciclistas e o uso correto das ciclofaixas, com o objetivo de garantir um trânsito melhor nas rodovias federais.

Como forma de comemorar o dia, um grupo de ciclistas realizou um deslocamento, por volta das 6 horas, partindo da loja Havan em direção ao Partage Shopping. A PRF e o DMTU acompanharam o percurso para garantir a segurança viária para todos os participantes do evento. Promover a segurança de ciclistas no trânsito é um esforço contínuo da PRF, que representa a atenção da instituição para o tema e "enfatiza o compromisso social de promover a prosperidade da Nação, garantindo a segurança pública e a mobilidade no Brasil".

E, considerando o grande fluxo de bicicletas transitando nas rodovias federais do estado do Pará, a Polícia Rodoviária Federal informou que tem buscado desenvolver ações para garantir a segurança dos ciclistas. Ainda segundo a PRF, centenas de pessoas se locomovem diuturnamente pelas vias para chegar aos seus trabalhos, escolas e aos seus locais de lazer. E muitas utilizam a bicicleta como meio de transporte.