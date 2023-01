PRF do Pará alerta para tentativa de golpe usando o nome da instituição

A Polícia Rodoviária do Pará alerta que estão utilizando a imagem da instituição, por meio do número de telefone (94) 9259-1275, com o objetivo de pedir dinheiro para uma suposta ação social na região de Altamira/PA.

A PRF deixou claro que não pede dinheiro em nenhuma circunstância, sobretudo pelo Whatsapp, tampouco faz isso por intermediários. “Não pedimos doações em dinheiro e qualquer campanha de doações, que venha a ser realizada pela PRF, será divulgada por nós, em nossas redes e canais oficiais ou através dos nossos policiais aí da região”, informou a PRF.

A instituição informou que esse golpe deve ser denunciado pelo 191 ou na Delegacia de Polícia mais próxima. As informações foram divulgadas pelo Núcleo de Comunicação Social da instituição.

