PRF apreende mais de 200 Kg de maconha em Santa Maria do Pará

O flagrante ocorreu ma noite de sábado (20) no km 100 da BR 316, município de Santa Maria do Pará.

A equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo Amarok que transitava em direção à capital paraense.

Durante a abordagem, os três homens que ocupavam o veículo apresentaram informações desencontradas acerca do motivo da viagem. Com isso, os policiais decidiram realizar uma revista minuciosa no compartimento de carga de veículo.

Ao abrirem as caixas que se encontravam na parte traseira do veículo, os policiais se depararam com cerca de 250 kg de maconha.

Com isso, os três homens receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de droga e, ao serem questionados, informaram que receberam a droga em Goiás/GO e a entregariam na cidade de Castanhal no Pará.

Os três homens, juntamente com a substância intorpecente, foram encaminhados para a delegacia de policia civil de santa Maria do Pará.

A apreensão da droga é a maior efetuada pela PRF no estado do Pará em 2021, e corresponde à um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil ao crime organizado.

Importante informar que um dos homens presos responde pelos crimes de roubo qualificado, furto, tráfico de drogas, se encontrando atualmente em liberdade condicional.