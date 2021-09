PRF apreende em Santarém carro que havia sido roubado em São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última quinta-feira, na rodovia BR-163, em Santarém, oeste do Pará, um carro que havia sido roubado no estado de São Paulo. De acordo com informações da PRF, o motorista do automóvel foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil do município para prestar esclarecimentos.

O veículo, um Toyota Etios prata, foi parado pelos policiais durante fiscalização de rotina. Após a verificação, foi constatado que o veículo havia sido alugado em uma locadora com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada, em 2017.

Questionado, o condutor informou que adquiriu o carro como pagamento de uma dívida. Diante das informações obtidas, o condutor acusado de receptação foi conduzido até a delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis. O veículo foi apreendido.

A PRF ressalta que o cidadão que tiver seu veículo roubado ou furtado, poderá fazer um cadastro do veículo no site ou através do telefone 191. O registro no sistema SINAL não exclui a necessidade do registro da ocorrência na Polícia Civil.