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PRF apreende em Marabá uma tonelada de cocaína que iria para a Europa

Droga estava escondida no assoalho de um caminhão. Prejuízo ao tráfico é avaliado em até R$ 600 milhões

O Liberal
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Apreensão da PRF totalizou mais de uma tonelada de droga cocaína na tarde desta segunda-feira (06), em Marabá. (Divulgação / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de cocaína em Marabá, município da região sudeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (06). A droga que tinha como destino a Europa estava armazenada no fundo falso de um caminhão de origem do Mato Grosso, estado da região centro-oeste do Brasil. O veículo foi interceptado enquanto trafegava de Marabá para Goianésia do Pará.

Por volta das 18h50, a PRF divulgou a contagem da droga apreendida. Foram exatamente 1.083,500 kg, em 998 unidades. Segundo a polícia, esse é um recorde nacional de apreensão de drogas. O prejuízo para o tráfico de drogas foi estimado de R$ 300 a R$ 600 milhões. O caminhão tinha como destino o Porto de Barcarena, no Pará, onde o entorpecente seria embarcado para fora do Brasil.

O motorista, cujo nome não foi divulgado, foi encaminhado à Polícia Federal (PF), onde o caso será investigado para chegar até os proprietários da droga. O chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Marabá, Heyder da Silva Nunes, informou ao portal do Correio de Carajás, que uma equipe fazia rondas na BR-155, em Marabá, quando visualizou o caminhão que seguia rumo à PA-150. 

Os agentes estranharam que o veículo estivesse com o eixo levantado, apontando que não estaria transportando carga convencional. “Normalmente esse trecho é feito por caminhão de soja, caminhão de milho, caminhão de grãos, que seguem para exportar pelo porto. Como ele estava vazio, chamou a atenção da equipe que fez a abordagem”.

Os policiais seguiram acompanhando o caminhão até Goianésia do Pará, onde realizaram a abordagem. Durante a busca veicular, os agentes verificaram que parte do assoalho da carreta não estava fixa. “Quando foi feita a verificação detalhada, constatou-se que havia vários tabletes de entorpecente escondidos no veículo”, explicou Heyder.

Os agentes da PRF coletaram algumas amostras da substância e constataram que era cocaína. “Diante da constatação, a gente solicitou também o apoio ao grupamento de cães da Polícia Militar que foi ao local para dar apoio à PRF e depois conduzir esse veículo até Marabá”, contou.

Ainda no final da tarde, homens da PRF e da Polícia Militar faziam o descarregamento da droga com apoio do cão farejador, que busca localizar se há mais entorpecentes escondido no veículo.

O motorista do caminhão foi preso e será encaminhado, junto da droga, para a Polícia Federal em Marabá, que deverá conduzir uma investigação para descobrir a origem e destino da cocaína apreendida.

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