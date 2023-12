PRF apreende 84 kg de drogas em ônibus, em Capanema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada de terça-feira (19), skank, haxixe, maconha e cocaína que estavam sendo transportados dentro de um ônibus, na altura do km 153 da BR-316, no município de Capanema, no nordeste do Pará. Ao todo, foram 84 kg de entorpecentes confiscados pela PRF.

Por volta das 3h00, durante ações de combate ao crime e fiscalização de veículos de transporte de passageiros, agentes rodoviários federais abordaram um ônibus que tinha apenas o motorista e um passageiro.

Questionado sobre a carga, o motorista informou que transportava livros e apresentou a documentação. Ao verificar a nota fiscal, foi constatado que a quantidade de livros não era condizente com o volume de mercadorias visualmente verificadas.

Ao fazer uma inspeção minuciosa, a equipe da PRF encontrou em um compartimento oculto, bolsas que continham cerca de 84 kg de entorpecentes, possuindo um cheiro forte e com aparência de haxixe, skank, maconha e cloridrato de cocaína. Cada um deles estava na posse de dois celulares. Ainda foi encontrado R$450,00 reais em espécie com o condutor.

Por conta disso, os dois homens foram conduzidos à sede da PF, em Belém, para prestarem esclarecimentos, em tese, por tráfico de drogas.