prf apreende 80 bovinos transportados irregularmente em caminhões no nordeste do pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 80 bovinos, no valor total de R$ 186.154,40, que estavam sendo transportados de maneira irregular em Dom Eliseu, no nordeste paraense, na manhã de quarta-feira (17/7). O confisco aconteceu durante uma operação de fiscalização no quilômetro 19 da BR-010. De acordo com a PRF, os animais estavam sendo transportados de maneira irregular.

VEJA MAIS

Quatro caminhões boiadeiros transportavam os bovinos. Esses automóveis foram abordados por volta das 9h. Segundo as autoridades, os motoristas admitiram não possuir nota fiscal ou qualquer outro documento legal que comprovasse a origem e o destino da carga. Além disso, os condutores relataram que os bovinos estavam a caminho de um frigorífico no município de Castanhal, também no nordeste do estado.

Com isso, a PRF encaminhou a ocorrência e os animais à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) para os procedimentos legais, em tese, pela constatação de transporte sem a devida nota fiscal, evidenciando uma tentativa de sonegação fiscal.

“A carga teve como origem a cidade de Dom Eliseu e tinha como destino um frigorífico de Castanhal, no Pará, ou seja, era uma operação interna. Após a abordagem da PRF o transportador apresentou as Guias de Transporte Animal (GTA's) emitidas da carga, porém não havia emissão de notas fiscais”, explicou o coordenador da unidade Sefa no Itinga, Gustavo Bozola.