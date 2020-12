PRF apreende 700 kg de camarão de origem ilegal em Cachoeira do Piriá

Uma carga ilegal de camarão fresco foi apreendida por agentes da Polícia Rodoviária Federal no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense. O material foi encontrado durante abordagem a um caminhão modelo Mercedes Benz 1620, de cor branca. As informações foram divulgadas pela PRF nesta terça-feira (29), mas a apreensão ocorreu durante uma fiscalização no quilômetro 272 da BR-316 na tarde desta segunda-feira (28).

Segundo informou o órgão, os agentes iniciaram a verificação do veículo e encontraram 700 quilos de camarão fresco, que estava conservado em caixas térmicas de isopor com gelo. De acordo com o condutor, que não teve a identidade informada, o material é oriundo de cativeiro localizado no povoado de Piratininga, no município de Bacabal, no Maranhão. Aos agentes, o motorista disse ainda que a mercadoria vinha em outro veículo, que teve problemas mecânicos.

Questionado sobre o documento fiscal, o condutor disse ainda que não teria conseguido a documentação necessária por conta do período de festas de fim de ano. A falta de documento fiscal configura crime tributário e fiscal. Os agentes, então, constataram o crime de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.

O material foi apreendido e o condutor e o veículo foram encaminhados até a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) de Cachoeira do Piriá.