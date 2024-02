PRF apreende 28 kg de mercúrio escondidos dentro de carro, em Santa Luzia do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28 kg de mercúrio, na tarde de quinta-feira (15), durante fiscalização no quilômetro 571 da rodovia BR-316, na cidade de Santa Luzia do Pará. A substância estava sendo transportada de forma irregular em um veículo que chamou a atenção da equipe por não possuir amarração adequada para carga nas partes externas.

O condutor do veículo, proveniente de Redenção, no sudeste do Estado, seguia com destino a Cachoeira do Piriá, na região nordeste do Pará. Ele levantou suspeitas ao apresentar versões contraditórias sobre a origem, destino e propósito da viagem durante os procedimentos de fiscalização.

VEJA MAIS

Depois de uma inspeção, os agentes da PRF identificaram um compartimento oculto próximo ao limpador de para-brisa, que abrigava quatro garrafas de 550 ml. Ao ser questionado sobre o conteúdo, o condutor afirmou que se tratava de uma substância análoga à mercúrio.

De acordo com a polícia, esta substância tóxica é comumente utilizada em garimpos, para separar o ouro dos demais minerais e sedimentos. Além disso, afeta a saúde de animais e pessoas, podendo causar desde danos irreversíveis no sistema nervoso central até levar à morte, principalmente em fetos.

O condutor não possuía nota fiscal ou qualquer documento que autorizasse o transporte da substância e admitiu ter adquirido cada garrafa de 550 ml por R$ 1 mil.

Com base nessas informações, foram constatados, inicialmente, os delitos previstos no art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, que incluem a produção, comercialização, transporte, depósito de produtos ou substâncias tóxicas, além de contrabando.

Os frascos com mercúrio foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Pará, para que fossem realizadas as medidas cabíveis.