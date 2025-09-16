Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PRF apreende 240 m³ de madeira ilegal durante fiscalização na BR-153, em São Geraldo do Araguaia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as três cargas não possuíam a documentação que comprovasse a legalidade

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a carga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 240 m³ de madeira ilegal na segunda-feira (15/9) durante fiscalização no quilômetro 150 da BR-153, em São Geraldo do Araguaia, no Pará.

O flagrante ocorreu por volta das 18h30, quando os agentes abordaram três caminhões: um Volvo/FH com 96 m³, um Mercedes-Benz/LS com 60,48 m³ e um DAF/XF com 84 m³, todos carregados com madeira serrada. Durante a inspeção, foi constatado que todas as cargas não possuíam a documentação que comprovasse a legalidade.

Diante dos fatos, as cargas foram encaminhadas para a Secretaria Municipal de Agricultura (SEAGRI). Os condutores assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer em juízo, quando solicitados, em tese, por crime ambiental.

A Lei nº 9605/98 define pena de seis meses a um ano de prisão e pagamento de multa para quem cometer esse crime ambiental. Pela lei, é proibido o comércio de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem licença, inclusive para o transporte e armazenamento.

 

Polícia
.
