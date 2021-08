PRF apreende 16 m³ de madeira sendo transportados ilegalmente, em Ipixuna do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 16 m³ de madeira sendo transportado ilegalmente, em Ipixuna do Pará, município do nordeste paraense. O flagrante ocorreu no último sábado, 14, por volta das 16h30, quando uma equipe abordou um caminhão no Km-214 da rodovia BR-010. O motorista do caminhão foi detido por não apresentar nenhum documento que comprovasse a origem da madeira.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe de policiais realizou uma inspeção no compartimento de carga, onde foram encontrados quatro toras de madeira da espécie Quaruba.

Quando questionado sobre a documentação da carga, o condutor do declarou que não possuía nenhum dos documentos obrigatórios, como Guia Florestal ou Nota Fiscal, e que havia comprado a madeira em uma fazenda na região de Ipixuna do Pará.

Diante dos fatos, o condutor e a carga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna pelos agentes federias para as medidas administrativas cabíveis. Também foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do homem que conduzia o caminhão.