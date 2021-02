PRF apreende 142 comprimidos de anfetamina e autua caminhoneiro, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 142 comprimidos de anfetamina que estavam escondidos em um caminhão, na tarde desta segunda-feira (8), no Km 227 da rodovia federal BR-222, na altura do município de Marabá, sudeste paraense. O condutor do veículo foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas, assinou Termo Circuntanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Segundo a PRF, o flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina, após uma equipe avistar um caminhão com semirreboques e dar ordem de parada para verificação dos itens de segurança e fiscalização do compartimento de carga, que contou com o apoio do Canil da Guarda Municipal de Marabá.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o motorista expressava muito nervosismo, e resolveram fazer uma vistoria no interior da cabine. Após a revista, foram encontrados 142 comprimidos de anfetamina (nobésio extra forte).

Diante dos fatos, o condutor foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas. Ele assinou um TCO, onde assumiu o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado, e foi liberado em seguida.