PRF apreende 13,9 quilos de maconha durante fiscalização na BR-163, em Trairão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (3), quase 14 quilos de maconha escondidos em um veículo. A abordagem ocorreu por volta das 15h, no quilômetro 635 da BR-163, no município de Trairão, no sudeste paraense.

Durante uma fiscalização de equipamentos obrigatórios, os policiais deram ordem de parada ao veículo, que seguia no sentido Pará-Mato Grosso. No momento da vistoria, o condutor foi solicitado a apresentar o pneu sobressalente. Ao abrir o compartimento, os policiais avistaram um tablete suspeito, embalado de forma similar a entorpecentes. Segundo a PRF, questionado, o motorista admitiu se tratar de maconha.

Diante da situação, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa no veículo e localizaram 13 tabletes da droga, totalizando aproximadamente 13,9 quilos de substância análoga à maconha. Ainda de acordo com informações da PRF, o condutor confessou que havia buscado o entorpecente em Santarém, no oeste paraense, e que o destino final da carga era Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O motorista foi preso e encaminhado junto com a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Civil de Trairão para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.