Preso terceiro suspeito da morte da criança de 10 anos em Viseu, no nordeste do Pará

A Polícia Militar prendeu o terceiro homem suspeito do rapto e morte da menina Ravyla, de 10 anos, em Viseu, no nordeste do Pará. Ela despareceu na manhã do dia 21 deste mês de junho, e o corpo foi encontrado por populares em uma área rural na última sexta-feira (25).

Ainda nesta terça-feira, a Polícia Civil divulgou o cumprimento de mandado de prisão temporária contra um dos suspeitos de participação no crime, cuja prisão foi decretada na última sexta-feira, data da localização do corpo. Desde então, o homem estava foragido.

De acordo com a PC, após ser interrogado, por aproximadamente cinco horas, o suspeito foi conduzido para exames periciais no Centro de Periciais Cientificas Renato Chaves e, em seguida, seria levado para o sistema penitenciário.

“Temos a convicção de que ao final de nosso inquérito, que está sendo conduzido com muita cautela, vamos chegar a nosso objetivo de esclarecer todas as circunstâncias em que o crime ocorreu, desde o rapto da criança. Estamos buscando de todas as formas e de maneira minuciosa elucidar as motivações e se há outros envolvidos de forma direta ou indiretamente no crime. Com a prisão de hoje, vamos aprofundar as investigações e realizar novas oitivas”, informou o delegado-geral, Walter Resende, para a Agência Pará, o site de notícias do governo estadual.

Desde o desaparecimento da criança, em 21 deste mês, a Polícia Civil iniciou as diligências, realizando oitivas para identificar autorias e localizar suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal está apurando mais informações.