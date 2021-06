Preso por roubo tem pedido de liberdade negado

Em decisão unânime, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) negou o habeas corpus liberatório com pedido de liminar a Leonardo dos Santos Moreira, preso preventivamente por roubo. O julgamento foi realizado durante sessão transmitida por videoconferência na segunda-feira (7).

A defesa citou ausência de fundamentação para a prisão preventiva de Leonardo e, com base nesses argumentos, alegou constrangimento ilegal.

A relatoria do caso, a cargo do presidente da Seção Penal, desembargador Mairton Marques Carneiro, avaliou como fundamentada a prisão do acusado, julgando não se configurar constrangimento ilegal no caso em questão e decidiu pela manutenção da custódia cautelar.