Preso homem acusado de estuprar meninas de 3, 9 e 11 anos na Ilha de Mosqueiro

Foi preso, na manhã desta terça-feira (1º), o homem acusado de estuprar a filha, a enteada e uma vizinha no bairro Ariramba, na Ilha de Mosqueiro, em Belém. Os abusos foram cometidos contra meninas de três, nove e 11 anos de idade. O acusado foi capturado na zona rural de Bragança, durante o curso da "Operação Nefasto", realizada pela Polícia Civil por meio da Seccional de Mosqueiro, Delegacia de Bragança e pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP).

Conforme o relato policial, após a coleta de elementos probatórios dos crimes, foi solicitada a prisão preventiva do acusado. Entretanto, ele já havia fugido. Foi, então, que as investigações tiveram início e indicaram a localização do homem, que foi capturado após uma ação conjunta. Ele deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. O criminoso não terá a identidade informada para preservar as vítimas.

A tia de uma das meninas - a enteada do acusado que convivia maritalmente com a mãe da vítima - fala do alívio em saber que o acusado foi, finalmente, preso. "A gente tá super aliviado porque a gente pensou que a Justiça não ia ser feita. A gente tá muito feliz. Agora primeiramente é agradecer a Deus e todo mundo que nos ajudou. Estamos aliviados porque agora ele vai pagar o que ele fez com a minha sobrinha", conta.

O caso foi atendimento pelo Conselho Tutelar da cidade, que tomou conhecimento do crime contra uma criança de nove anos, após uma denúncia anônima. Foi durante a averiguação que mais dois casos surgiram: o contra a própria filha, a menina de três anos, e contra a vizinha, a vítima de 11 anos. Um boletim de ocorrência havia sido registrado no último dia 21 de abril.

"Fomos averiguar a denúncia anônima. Conduzimos a mãe, o padrasto e a criança até o Conselho Tutelar e, no meio do atendimento dessa vítima, tomamos conhecimento de que outras crianças foram abusadas por ele, inclusive a própria filha do casal", detalhou o conselheiro Josenildo Almeida à reportagem.