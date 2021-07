Preso em Santa Catarina mais um investigado por ataques a agentes de segurança pública do Pará

A Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), prendeu na tarde desta sexta-feira (23) mais um alvo da Operação Medusa, deflagrada na última quarta-feira (21). O acusado foi capturado na cidade de Penha, no Estado de Santa Catarina. O homem é apontado como integrante de uma organização criminosa responsável por assassinatos e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública no Pará.

“Contra o alvo havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Poder Judiciário paraense. O homem também foi autuado em flagrante delito por uso de documento falso, pois estava residindo no Estado de Santa Catarina com outra identificação”, informou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.

A Operação Medusa foi deflagrada pelas forças de Segurança Pública, visando à identificação e prisão de várias lideranças do crime organizado, apontadas como responsáveis por atentar contra a vida de agentes de segurança pública, além de roubos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cerca de 150 agentes participaram das diligências, que ocorreram de forma simultânea nos estados do Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Com a prisão efetuada nesta sexta-feira, já são 13 pessoas capturadas, entre conselheiros e outros membros da organização criminosa.

Prisões

Dezoito mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça contra 17 pessoas investigadas. Contra uma delas há dois mandados judicias emitidos por comarcas diferentes.

Somente na última quarta-feira (21), 12 pessoas foram capturadas, sendo quatro lideranças de facções criminosas. Três prisões ocorreram na Região Metropolitana de Belém, uma em Santa Catarina e outros oito mandados foram cumpridos contra acusados que já estavam à disposição da Justiça no Sistema Penitenciário do Pará.

Drogas e materiais usados para produção e comercialização de entorpecentes, celulares, armas de fogo e munições foram apreendidos durante as buscas. Todo o material foi periciado e fará parte dos inquéritos policiais.