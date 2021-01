Prefeitura adota novas medidas preventivas à covid-19 em Tucumã

O prefeito de Tucumã, o médico Celso Lopes (PSDB), publicou, na manhã deste sábado (9), um decreto (nº 15/2021) com novas medidas contra a pandemia de covid-19. As determinações já estão em vigor, para evitar um colapso no sistema de saúde. No mínimo, seguem até 27 de janeiro.

Entre as obrigações da população estão o uso de máscara. No comércio e órgãos públicos, deve haver álcool em gel para ser usado pelas pessoas.

Os casos de covid-19 vêm aumentando no município. No boletim epidemiológico municipal nº 294 (7 de janeiro), 33 pessoas morreram, 4.285 casos foram confirmados e 116 casos suspeitos em análise. Um comitê de crise foi criado para conter a disseminação do coronavírus SARS-CoV-2.

"Nos temos uma equipe de combate à covid-19 e vamos dar toda a assistência necessária. Ninguém vai ficar sem ser assistido. Nós temos a obrigação de proteger e de cuidar da nossa população", disse Celso.

Veja as normas adotadas