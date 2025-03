Posto flutuante está parcialmente naufragado no rio Guamá em Belém

Um posto flutuante no rio Guamá está parcialmente naufragado no Rio Guamá, em Belém desde a última quarta-feira (26/03). O caso foi divulgado pela Marinha do Brasil (MB) que tomou conhecimento na manhã daquele dia. Não há vítimas e está sendo verificado se houve poluição ambiental.

"Uma equipe da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) encontra-se no local do ocorrido averiguando os fatos e prestando o apoio necessário, a fim de mitigar os possíveis impactos decorrentes, em coordenação com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBM-PA) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Foi determinado a empresa responsável pelo posto flutuante a instalação de barreiras de contenção e a retirada imediata do

combustível da embarcação", diz a nota.

A CPAOR instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades. A Marinha informou que coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a

salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.