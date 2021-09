Porte ilegal de armas e tráfico de drogas levam três pessoas à cadeia em Belém

Três pessoas foram presas e três armas de fogo apreendidas, durante ações ostensivas realizadas, na quinta-feira (16), por militares que integram o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), no bairro do Sideral, e em Icoaraci, pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Uma das armas apreendidas tratava-se de um simulacro.

A primeira prisão foi registrada no distrito de Icoaraci, por volta das 11h20, quando uma equipe do 10º BPM, que fazia rondas pela rua São Roque, deparou-se com dois suspeitos em uma moto.

Os policiais então fizeram a abordagem da dupla e durante a revista pessoal encontraram com eles dois revólveres calibre 38 e ainda um simulacro de arma de fogo. Os dois homens alegaram trabalhar como vigilantes, mas como não possuíam o porte de armas, foram conduzidos para a Seccional de Icoaraci para os procedimentos cabíveis.

Já durante a noite, militares que faziam o motopatrulhamento pelo bairro do Sideral, prenderam um homem por tráfico de drogas após o flagrarem com uma garrafa pet contendo 53 papelotes de maconha. O homem teria tentado fugir ao perceber a presença dos policiais, mas logo foi detido e apresentado junto com os entorpecentes na Seccional da Marambaia.