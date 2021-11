Por vingança, homem põe fogo em casa enquanto colega dormia

A Polícia Militar prendeu, na última segunda-feira (1º), Cícero Araújo Delmon Filho, de 22 anos, suspeito de incendiar a casa de um amigo com ele dentro. A tentativa de homicídio aconteceu na Vila Muçal, zona rural de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Antônio Barbosa da Silva, estava dormindo quando o incêndio tomou conta do imóvel.

O crime teria sido praticado em revide a uma situação ocorrida no início na noite do domingo (31), depois que a vítima desarmou o suspeito que, totalmente embriagado, ameaçava atirar em quem se aproximasse dele no interior de um bar.

Cícero Filho teve uma espingarda, calibre 28, tomada pelo amigo em um momento de distração. Inconformado, ele esperou que o amigo dormisse e, de madrugada, ateou fogo na casa com Antonio dentro. Vizinhos da vítima ajudaram a controlar as chamas e a retiraram de dentro do imóvel a tempo, mas o fogo consumiu a habitação, que era feita de madeira e coberta com palha.

Horas depois do crime, Cícero foi localizado e recebeu voz de prisão.Com ele, foram apreendidas duas espingardas e munições. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia, onde foi autuado pelo crime de incêndio em casa habitada e posse ilegal de arma de fogo.