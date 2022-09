Por ciúme, cantor de pagode espanca e ameaça mulher de morte

Uma mulher foi espancada e ameaçada de morte pelo próprio namorado. As agressões aconteceram no estacionamento do prédio onde a vítima morava e, segundo ela, teriam sido motivadas por ciúme. Vizinhos presenciaram a ação e acionaram a Polícia Militar. O caso foi registrado no último sábado (17), em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

De acordo com informações repassadas na delegacia, os dois estavam em uma festa e o rapaz protagonizou uma cena de ciúme porque a esteticista Paloma Agnes Oliveira, de 34 anos, dançou com uma amiga. As agressões começaram ainda dentro do carro do suspeito assim que retornaram para a casa da vítima, e continuaram no estacionamento, onde ele a atingiu com socos na cabeça, a sufocou e tentou enforcá-la ao ponto de fazer com que ela urinasse de dor.

Já no apartamento, o agressor pegou uma faca e ameaçou matar a companheira. Desesperada, Paloma se refugiou no banheiro. Quando voltou para a sala do apartamento encontrou o suspeito dormindo e pediu ajuda a um vizinho. Familiares da esteticista foram chamados ao local e, no caminho, acionaram uma viatura Polícia Militar.

Traumas

A vítima teve danos emocionais, físicos e financeiros. “Eu sou esteticista e não estou conseguindo trabalhar por estar com o corpo todo machucado. Nos fins de semana eu trabalhava com eventos e também não estou podendo ir. Meu filho de 8 anos está muito abalado e não quer ir para a escola”, relata.

VEJA MAIS

O casal ficou junto durante um ano e dois meses. Essa não teria sido a primeira vez que o músico foi agressivo com a companheira. “Não foi a primeira vez que ele me agrediu, só que nenhuma das outras vezes foi tão sério como essa”, complementa. A mulher passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O agressor foi preso e solto após audiência de custódia. “É um absurdo tudo o que eu e meu filho estamos passando e ele está vivendo a vida dele normalmente”, reclamou.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso passou a ser de responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município. O acusado confessou a violência.