Populares encontram corpo masculino em residencial de Marabá

O corpo de um homem, sem identificação, foi encontrado por pessoas que andavam pela área do residencial Magalhães II, no Núcleo São Félix, em Marabá, município do sudeste do Pará, na tarde desta quarta-feira (6). A dinâmica da morte e as possíveis causas ainda são desconhecidas. Com informações do site Debate Carajás.

De acordo com moradores da área do residencial Magalhães II, existem duas versões para a morte do homem. A primeira aponta que ele foi assassinado a golpes de foice. Essa teoria veio à tona porque o corpo tinha ferimentos e sangue na região do rosto.

A segunda causa levantada pelas pessoas, e sem confirmação dos órgãos da área da segurança pública, especula que a vítima morreu após levar um choque elétrico, pois existiam marcas de queimaduras nos braços e sinais de hemorragia no rosto.

Chamada pelas pessoas que encontraram o cadáver, a Polícia Militar informou que esteve no local e guardou o corpo da vítima até à chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A equipe do IML periciou o lugar na tentativa de identificar sinais que possam contribuir como prova para o trabalho policial para elucidar a morte do homem. Conforme a perícia, o corpo apresentava certa rigidez, indicando que a morte teria ocorrido com certa antecedência de horas.