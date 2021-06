Populares encontram cadáver em área de mata no bairro do Curió-Utinga, em Belém

Um cadáver do sexo masculino foi encontrado, na manhã desta terça-feira (15), em uma área de mata na avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. O corpo foi encontrado por trabalhadores das redondezas e foi atribuído a um homem conhecido apenas pelo apelido de "Tio", que vivia na área em situação de rua. Ele ficava no local sozinho, há pelo menos nove meses e foi encontrado sem vida, de bruços, vestindo apenas uma cueca.

Segundo João Costa, dono de uma oficina de refrigeração de veículos, a vítima era uma pessoa tranquila e de poucas palavras. Por conta do jeito lacônico, detalhes sobre a vida pessoal dele eram desconhecidos. "Ele era sorridente, na dele. Ele não parava pra conversar. Só falava rápido e brincava. Ele não era de falar com as pessoas, era muito na dele. Não mexia com ninguém. Não tocava em nada com ninguém", detalha.

Sem ocupação fixa, "Tio" costumava recolher itens para reciclagem, como modo de levantar algum dinheiro para sobreviver. "Ele vinha pra cá, trazia o material reciclável que ele colhia, voltava num carrinho por volta das 17h e 18h. Ele dormia aqui. E todo tempo estava sozinho", declarou João Costa, que atua no ponto comercial há dois anos.

Policiais militares atenderam a ocorrência e isolaram a área, até a chegada da Polícia Civil, que deverá investigar o caso por meio da Divisão de Homicídios.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e esteve no local. Apenas um exame mais detalhado deverá indicar se a vítima foi assassinada ou morreu de causas naturais, dada a falta de assistência e condições insalubres em que vivia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).