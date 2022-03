Polícias Civil e Militar prendem dois suspeitos de roubar moto em Anapu

Dois homens suspeitos de roubar uma motocicleta foram presos, após uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, em Novo Repartimento, na região sudoeste do Pará, na tarde da última sexta-feira (25). Jonas Santista e seu comparsa, que ainda não teve a identidade revelada, chamaram atenção dos agentes de segurança pública depois de se deslocarem em alta velocidade, demonstrando nervosismo. Com informações da página Notícias do Pará Aqui.

Policiais militares abordaram a dupla, que estava em uma motocicleta Honda Titan, cor Vermelha. Ao ser indagado pelos agentes sobre a propriedade do veículo, o condutor confessou que havia tomado a moto em um assalto, momentos antes, em Anapu, na mesma região.

Segundo a PM, a moto estava sendo conduzida por um homem, que a levaria para seu esconderijo, até que fosse negociada. O condutor afirmou, ainda, que o crime foi praticado com a ajuda do seu comparsa. A polícia deu voz de prisão ao condutor e seu acompanhante e os conduziu à Delegacia Regional de Polícia Civil de Novo Repartimento, para os procedimentos cabíveis ao caso Ambos estão à disposição da justiça