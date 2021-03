Policial penal é morto a tiros no Cordeiro de Farias em Belém

O agente penitenciário Adryell Gonçalves de Borborema foi assassinado, neste sábado (6), no bairro Cordeiro de Farias, em Belém. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária confirmou a morte, informando que Adryell tinha 34 anos e estava lotado no Presídio Estadual Metropolitano I, em Marituba.

A Coordenadora de Assistência e Valorização ao Servidor acrescentou que está dando suporte aos familiares. “A Polícia Civil, responsável pelas investigações, está em busca dos criminosos”, afirmou. As primeiras informações indicam que dois homens, em uma moto, efetuaram os disparos e levaram a arma do agente. Mas essa informação, a de que eles roubaram a arma, não foi confirmada oficialmente.

Policiais militares também estiveram no local do homicídio e realizam diligências para tentar localizar os autores do crime. E peritos criminais, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, fizeram o levantamento de local.

Quaisquer informações relacionadas a crimes podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é segura, gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Se houver necessidade de uma ação policial mais urgente, o melhor é ligar para o 190.