Policial militar e três vigilantes são baleados em atentado na madrugada, em Marituba

Na madrugada desta terça-feira, 17, um policial militar e três vigilantes foram baleados em um atentado em Marituba, Região Metropolitana de Belém.

De acordo com o 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela segurança pública no município, o caso foi pouco depois da meia-noite. Uma guarnição foi informada que vários disparos de arma de fogo foram ouvidos na Avenida Central do conjunto Nova Marituba, bairro Decouville e seguiram para o endereço.

Chegando lá, os PM foram informados que homens em um carro prata passarem pelo local e efetuaram vários disparos de arma de fogo, atingindo três vigilantes e o um cabo da polícia militar. O policial teria sido atingido na perna e na virilha.

Informações preliminares dizem que as vitimas foram conduzidas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, por uma ambulância do Resgate do Corpo de Bombeiros (193). Em seguida, os feridos foram transferidos para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar para saber mais sobre o estado de saúde dos feridos e aguarda retorno.