Policial Militar é acusado de atirar em cachorro na Vila da Barca

Um policial militar está sendo acusado de ter atirado em um cachorro, na Vila da Barca, no Telégrafo, em Belém. A denúncia foi feita pelo abrigo Au Family, que postou a informação em seu Instagram: “O crime foi cometido por um policial militar que estava fazendo ronda de moto na Vila da Barca. O animal latiu para a moto e ele atirou para o matar o animal. Até quando a PM vai continuar matando animais? Queremos saber se a Polícia Militar vai arcar com os custos de internação e cirurgia do animal”.

O baleamento ocorreu na segunda-feira (1º). A publicação também informa que, devido à grande hemorragia, o animal não pôde ser operado porque o risco de morte era maior que a possibilidade de salvar sua vida.

“A bala atravessou o úmero e só amanhã (hoje, terça-feira) de manhã vamos saber sobre a quantidade de fraturas o projétil provocou e talvez ele precise de uma bolsa de sangue devido a hemorragia. Mas isso só vamos confinar pela manhã após a realização de exames de imagem e de sangue. Por hora ele está sedado e medicado para evitar que sinta dor”, afirmou.

A Redação Integrada acionou as polícias civil e militar e aguarda posicionamento.