Policial militar do Pará morre em colisão entre carro e caminhão no Tocantins

Na manhã deste domingo (5), um acidente de trânsito no estado do Tocantins resultou na morte do policial militar Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos. O militar, que trabalhava no Pará, conduzia um carro de passeio que colidiu na traseira de um caminhão, na rodovia TO-201, entre Axixá do Tocantins e Sítio Novo.

A Polícia Militar do Tocantins informou que o acidente aconteceu por volta de 6h. Pessoas que passavam pelo local registraram imagens da colisão. O carro do policial ficou totalmente destruído. Ainda segundo a PM, no momento do acidente, a região estava nublada e um nevoeiro atrapalhava a visibilidade dos condutores.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas Marcos não resistiu aos ferimentos e já estava sem vida quando os socorristas chegaram. O corpo do policial foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).