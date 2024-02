Policial militar acusado de matar professor é julgado em Marabá

Começou nesta quinta-feira (1º), no auditório do Tribunal do Júri do Fórum de Marabá, no sudeste do Pará, o julgamento do policial militar Felipe Freire Sampaio Gouveia, acusado de matar o professor Ederson Costa Santos. Até o final da noite, ainda não havia saído a sentença.

O crime ocorreu em 2018. O​ professor foi morto a tiros após uma briga de trânsito na avenida Tocantins, Núcleo Cidade Nova. O Tribunal do Júri é presidido pelo juiz substituto da 1ª Vara Criminal, Wanderson Ferreira Dias, e o júri composto por sete pessoas.

VEJA MAIS

O réu é marabaense, mas, estava lotado na Polícia Militar do Maranhão. Felipe é representado por duas advogadas. Segundo informações do portal Correio de Carajás, a tese da defesa aponta que o réu agiu de forma defensiva por achar que Ederson poderia estar armado.

O caso gerou grande comoção no município e o auditório ficou lotado por familiares, amigos e conhecidos de Ederson, que era professor do Instituto Federal do Pará (IFPA). Docentes e alunos do instituto também acompanharam de perto o julgamento, vestindo camisas em homenagem ao professor com a frase "Quiseram te calar, mas esqueceram que éramos sementes. #Justiça! #Paz!”, estampadas com uma foto da vítima.