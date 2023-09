Policial se irrita com latidos durante abordagem e mata cachorro com tiro na cabeça; vídeo

Um cachorro chamado Bethoven, de seis meses, foi morto com um tiro na cabeça disparado por um policial militar, em Manaus. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (20), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense. Um vídeo feito por uma moradora registrou o momento em que dois PMs faziam uma abordagem policial em um deles efetua o disparo contra o animal, que morreu no local.

Segundo testemunhas, um dos policiais teria se irritado com os latidos de Bethoven próximo da viatura e efetuando o disparo contra o cachorro. Na filmagem, os moradores acusam os PM's de abordar um cidadão que não portava nenhum tipo de material ilícito e, logo em seguida, de disparar quatro tiros contra o animal, acertando-o com um deles à altura da cabeça.

A Polícia Militar do Amazonas afirmou, em nota, que tem respeito por todas as vidas e atua no combate aos maus-tratos de animais. Além disso, ao tomar conhecimento da ocorrência, irá instaurar um procedimento administrativo para apurar o caso e avaliar a conduta da dupla de policiais na noite da última quarta-feira (20).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)