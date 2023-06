Policial Federal prende diretor da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Altamira

A Polícia Federal prendeu o atual diretor da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Altamira. Com ele foram apreendidos R$ 980 e aparelho celular. A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (16) durante a "operação Jhonny Cash".

O objetivo é investigar um possível esquema criminoso no órgão do Detran, que atua nos municípios. A suspeita é de solicitação de vantagens indevidas para gerar boletos a despachantes. Ainda segundo a PF, o atual diretor teria reduzido o número de funcionários e dificultado processos em andamento para usar a situação em proveito próprio, sujeitando os despachantes a realizarem pagamentos indevidos. O dinheiro era entregue em espécie, diretamente para o diretor.

Doze policiais federais, utilizando-se de técnicas de polícia judiciária e tecnologia avançada, participaram da operação. A apreensão do celular é para a extração de dados que ajudem a esclarecer como funcionava o esquema criminoso, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal em Altamira.

As vítimas foram intimadas a comparecer na delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, e o conduzido foi levado ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, onde ficará à disposição da justiça. A PF não divulgou o nome do diretor. A Redação Integrada entrou em contato com o Detran e aguarda retorno.