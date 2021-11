Policiais Militares salvam mulher de afogamento em Aveiro

Dois policiais militares que faziam ronda pela orla do município de Aveiro, no oeste do Pará, foram surpreendidos com uma ocorrência de afogamento nesta quinta-feira (11). Os PMs Roberto e Alex foram alertados que uma mulher estava se afogando nas águas do rio Tapajós e agiram com extrema habilidade, conseguindo retirar a vítima da água antes que ela submergisse. A informações são do portal Plantão 24 Horas News.

Em uma ação rápida, os dois policiais conseguiram uma lancha que os levasse até a vítima, identificada como Aurilene Silva de Almeida, de 44 anos. Ela já se encontrava distante da margem do rio quase 400 metros, mas foi socorrida a tempo e levada para o setor se reanimação do Hospital Municipal de Aveiro, onde foi acolhida pela equipe de plantão.

Familiares da mulher relataram que ela vem sofrendo com uma depressão profunda e que isso pode ter sido o motivo que a levou a entrar no rio sem que ninguém percebesse qual era a sua intenção. Aurilene se recupera agora com o acompanhamento de uma equipe médica.