Policiais militares prenderam três suspeitos de participar de latrocínio em Ananindeua

Policiais militares do 6° Batalhão (6° BPM) prenderam três suspeitos de participar de um latrocínio ocorrido, na tarde de quinta-feira (26), em uma distribuidora de água localizada no bairro Cidade Nova 5, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Um homem, que trabalhava no estabelecimento, foi morto após tentar reagir ao roubo. A arma de fogo e os veículos utilizados para dar fuga ao grupo criminoso foram apreendidos, informou, ainda, a PM.

Durante análise das câmeras de monitoramento do local, os policiais identificaram os envolvidos e iniciaram as buscas pela área. Após as diligências, os militares encontraram os suspeitos, que já estavam no bairro do Curuçambá. Um dos envolvidos tentou fugir e se esconder em uma casa abandonada, mas foi detido pela Polícia.

Um revólver, calibre .38, cinco munições, um aparelho celular e uma motocicleta foram apreendidos e apresentados junto com o trio de suspeitos na Seccional da Cidade Nova para os procedimentos cabíveis.

Segundo testemunhas, o funcionário, de 21 anos, abastecia o depósito com água mineral quando foi abordado por dois assaltantes em uma motocicleta. Houve luta corporal e Felipe foi atingido com pelo menos um disparo de arma de fogo. Na fuga, os criminosos abandonaram a motocicleta e a arma que um deles usava chegou a cair no chão, sendo apanhada por um desconhecido, que efetuou alguns disparos e acertou um dos suspeitos. Ainda assim, eles fugiram, tomando, em um primeiro momento, rumo desconhecido.