Policiais militares prendem homem suspeito de rapto e estupro, em Pacajá

Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (23ª CIPM), unidade que Integra o Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV), prenderam um homem suspeito de raptar e estuprar três adolescentes, no município de Pacajá, sudoeste paraense.

A prisão ocorreu no início da manhã de segunda-feira (14). Segundo denúncias, as jovens estariam desaparecidas desde a noite do dia anterior, em um local de difícil acesso, e que distante cerca de 20 quilômetros do centro do município. Chegando na Vila Aratau, os militares localizaram a casa. As três jovens estavam na companhia de três homens, dois quais dois eram adolescentes.

O adulto, os adolescentes e as vítimas foram encaminhadas à a Delegacia de Polícia Civil de Pacajá para a realização dos procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar do município também foi acionado para adotar as providências necessárias. A Redação Integrada acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.