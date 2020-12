Policiais militares de Santarém resgatam bebê de 7 meses em situação de risco

Uma guarnição do 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM) resgataram, em Santarém, no Baixo Amazonas do Estado, uma criança que estava em situação de risco, após ter sido abandonada em uma casa, na tarde de quarta-feira (23). Após receber informações sobre o abandono da criança, que foi deixada em uma residência, uma equipe do 35º BPM realizou imediatamente o deslocamento até a casa em que estaria a criança.

No local, os policiais militares encontraram um bebê de apenas 7 meses em situação de vulnerabilidade e de abandono familiar.

Os policiais, então, realizaram o acolhimento da criança, que visivelmente estava sem se alimentar, além de estar suja e necessitando de higiene pessoal.

A criança foi encaminhada para o atendimento do Conselho Tutelar de Santarém, que tomou ciência da situação e realizou as providências necessárias ao caso (com informações da Polícia Militar).