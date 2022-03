Chacina da Condor: Policiais militares começam a ser julgados; relembre o caso

A 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém iniciou, na manhã desta terça-feira (22), a instrução do processo que julga policiais militares acusados de integrar um grupo de extermínio envolvido no episódio que ficou conhecido como "Chacina da Condor", ocorrida em junho de 2017, em Belém. A audiência está ouvindo testemunhas, e a primeira é o delegado Fernando Bezerra, que atuou na investigação do caso.

Relembre o caso

Na noite do dia 6 de junho de 2017, criminosos encapuzados chegaram em três carros na rua Nova II, no bairro da Condor, e atiraram várias vezes contra pessoas que assistiam a um jogo de futebol pela televisão, em um bar. Cinco pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. As vítimas fatais foram identificadas como Ricardo Botelho, de 32 anos; Rodney Vasconcelos, Sebastião Pereira, 45; Evandro Sá, 38 e Jairo Lobato Pimentel, 37.

Entre os feridos estavam duas crianças, que foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. "Não parecia ter um alvo. Atiraram para todos os lados", disse um morador. Poucas testemunhas contaram o que viram à polícia, o que dificultou o trabalho de investigação. Familiares das vítimas disseram que eles não tinham envolvimento com a criminalidade.