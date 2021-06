Traficantes tentam despachar drogas por ônibus, mas polícia descobre

Uma ação integrada de agentes da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu o tráfico de 12,3 kg de maconha e skank, na quarta-feira (2), em Santarém no oeste do Pará.

De acordo com a polícia, os agentes encontraram as drogas em baldes com graxa entre as bagagens do ônibus da empresa COOTAIT, placa ORY-9660, com destino ao município de Altamira, na região do sudoeste estadual.

O flagrante aconteceu por volta de 12h30, na BR-163 em Santarém, envolvendo policiais da PRF e da Polícia Militar. O motorista e o encarregado do micro-ônibus foram encaminhados, junto com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis. Os dois homens negaram envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas.

Perto das 17h30, ainda desta quinta-feira, a PRF e Polícia Civil identificaram e, logo em seguida, apresentaram os dois homens que entregaram a droga para despacho na empresa COOTAIT, no Terminal Rodoviário, em Santarém.