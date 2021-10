'Fiel' de esquema de tráfico em Pacajá é preso em flagrante

Policiais civis prenderam na última na sexta-feira (22), em Tucuruí, sudeste do Pará, João Carlos Ganga Lopes, conhecido como “Cal”. Ele é apontado como chefe de um esquema de tráfico de drogas em Pacajá, no sudoeste do estado, e foi flagrado transportando drogas em um veículo. O suspeito já vinha sendo investigado por sua ligação com o tráfico há cerca de dois meses. As informações são do portal Confirma Notícia.

Segundo denúncias, “Cal” estaria transportando drogas de Tucuruí até uma área rural de Pacajá, também na região sudeste. Com ele foram encontradas 450 gramas de maconha prensada, 50 gramas de maconha enrolada e 30 papelotes de crack, além de uma certa quantia em dinheiro.

A abordagem ocorreu em uma vicinal de Tucuruí, onde o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia, juntamente com a droga apreendida. A ação contou com o apoio de policiais civis do município de Novo Repartimento.