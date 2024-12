Polícia Rodoviária Federal recupera veículo roubado no nordeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo com registro de roubo, durante uma fiscalização de rotina no quilômetro 353 da BR-010, em Santa Maria do Pará, no nordeste paraense. O flagrante ocorreu por volta das 14 horas de segunda-feira (30), quando os policiais rodoviários abordaram um Renault Duster para fiscalização. Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o automóvel possuía registro de roubo e furto.

Ao ser questionada, a condutora alegou que o veículo pertencia ao irmão, supostamente envolvido no comércio de automóveis usados. Ela também afirmou desconhecer a irregularidade associada ao automóvel. A motorista e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis - em tese, pelo crime de receptação.

